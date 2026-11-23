Ucraina ar fi scufundat corveta rusească Mercur, evaluată la 196 de milioane de dolari, într-un atac cu drone maritime în apropiere de Benghazi, Libia.
Ucraina ar fi lovit flota rusă la o distanță de peste 1.000 de mile de Marea Neagră, într-o operațiune desfășurată în apropierea orașului Benghazi, din estul Libiei. O corvetă rusească, evaluată la aproximativ 196 de milioane de dolari, ar fi fost distrusă în urma unui atac cu drone maritime, potrivit informațiilor apărute în presa internațională.
Atacul vine într-un moment de tensiune crescută în regiunea Mării Negre, după ce Moscova a amenințat că va viza navele comerciale care au legături cu Ucraina, indiferent de locul în care acestea se află.
Corveta Mercur, distrusă în urma unui atac cu drone maritime
Incidentul s-a produs în apropierea portului Benghazi, unde drone maritime ar fi vizat trei nave asociate Rusiei. Printre acestea s-a aflat și corveta Mercur, despre care informațiile disponibile indică faptul că a fost scufundată în urma exploziilor.
Responsabilitatea pentru atac nu a fost revendicată oficial. Totuși, o sursă citată de publicația Axios a atribuit operațiunea Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).
Imaginile din satelit și înregistrările distribuite în mediul online arată atacuri asupra unor nave rusești aflate în zona portului libian. Una dintre ținte ar fi fost nava comercială ANASTASIIA, aflată în apropierea corvetei Mercur.
Potrivit informațiilor prezentate de sursele ucrainene, alte atacuri au vizat și nava de tip Ro-Ro ASCALON, care naviga pe ruta maritimă cunoscută drept „Expresul Libian”.
Nave rusești suspectate că transportau echipamente militare
Nava ASCALON ar fi plecat din portul Baltiisk și ar fi transportat echipamente militare și logistice. Informațiile disponibile arată că, în perioada 15–16 octombrie 2026, la bord au fost încărcate vehicule militare de tip BMP, BTR și MRAP.
Vasul este vizat de sancțiuni americane și este asociat cu transporturi de echipamente către și dinspre teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.
Anterior, aceeași navă ar fi fost implicată în operațiuni de transport pe ruta maritimă „Expresul Sirian”, utilizată pentru aprovizionarea porturilor din Siria. De asemenea, în 2018, ar fi transportat sisteme de rachete S-400 către China.
Ucraina lovește rețelele maritime de aprovizionare ale Rusiei
Operațiunea din apropierea orașului Benghazi ar putea reprezenta o lovitură importantă pentru rețelele maritime utilizate de Rusia în transportul de armament și echipamente militare.
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, dronele maritime ar fi fost lansate din zone controlate de forțele ucrainene din vestul Libiei, inclusiv din apropierea localităților Misrata, Tripoli și Zawiya. Unele dintre aparatele fără pilot ar fi fost interceptate, însă cel puțin două ar fi reușit să lovească țintele.
Atacurile au loc pe fondul amenințărilor Moscovei privind blocarea rutelor maritime din Marea Neagră și împiedicarea exporturilor de cereale și a transporturilor de ajutor militar destinate Ucrainei.
Prin extinderea operațiunilor la mare distanță de propriul teritoriu, Kievul transmite că navele și infrastructura maritimă asociate efortului militar rusesc pot deveni ținte și în afara bazinului Mării Negre.
Situația rămâne în evoluție, iar informațiile privind amploarea pagubelor și responsabilitatea exactă pentru atac necesită confirmări suplimentare.