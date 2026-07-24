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Ro-Alert în județul Tulcea după un atac cu drone al Rusiei asupra Ucrainei

Mesaje Ro Alert in Tulcea

Mesaje Ro Alert in Tulcea

Realitatea de Teleorman
Scris deRealitatea de Teleorman
Publicat24 iul. 2026, 08:31
SursăRealitatea.Net

Localnicii din județul Tulcea au primit din nou mesaje Ro-Alert de avertizare privind riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian, ca urmare a atacurilor rusești de noaptea trecută asupra unor obiective din Ucraina. Ministerul Apărării Naționale a ridicat de la sol un elicopter de observație.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în jurul orei 00.10, un grup de ținte aeriene care evoluau la o distanță de aproximativ 33 km nord de granița fluvială cu România, în contextul în care Federația Rusă a executat o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina.

Pentru monitorizarea situației, un elicopter IAR‑330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat la ora 00.48, iar câteva minute mai târziu a fost transmis un mesaj RO‑Alert, la ora 00.56.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.

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