Politica· 1 min citire

Iran anunță că Strâmtoarea Ormuz va rămâne blocată

Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz

Scris deStoica Marian
Publicat13 aug. 2026, 11:22
Sursărealitatea.net

„Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată şi nu va fi redeschisă decât după acceptarea condiţiilor Iranului”, a subliniat PGSA.

Iran a respins afirmațiile președintelui Donald Trump conform cărora SUA dețin controlul asupra Strâmtorii Ormuz, Teheranul spunând că aceasta este blocată în prezent.

Declaraţiile repetate şi postările oficialităţilor americane pe social media în legătură cu ridicarea blocadei nu schimbă situaţia din teren, a declarat Autoritatea pentru strâmtoarea Golfului Persic (PGSA), noua structură creată de Teheran pentru a gestiona situaţia din Strâmtoarea Ormuz.

„Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată şi nu va fi redeschisă decât după acceptarea condiţiilor Iranului”, a subliniat PGSA.

Donald Trump dădea asigurări, marți seară, că SUA exercită „un control total” asupra strâmtorii.

„În prezent avem un control total al Strâmtorii Ormuz. Avem acolo un control total - noi, nu altcineva'', a declarat Trump în faţa jurnaliştilor. El a spus că nu are încredere în Iran. ''Sunt ultima persoană care are încredere în Iran. Iranienii m-au minţit constant. Avem acum un control total asupra strâmtorii Ormuz. Ei nu deţin controlul'', a adăugat liderul american.

Aproximativ o cincime din petrolul brut consumat la nivel global era transportat prin Strâmtoarea Ormuz înaintea izbucnirii războiului din Iran.

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