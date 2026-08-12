Anca Alexandrescu: „Până în 2028 e drum lung și se vor întâmpla foarte multe lucruri”

Publicat 12 aug. 2026, 21:20 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a lansat un nou editorial critic la adresa clasei politice, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”. Realizatoarea TV a susținut că anumite partide încearcă să transfere responsabilitatea pentru problemele din societate către zona suveranistă și a făcut o serie de acuzații și afirmații politice despre mai mulți lideri.

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