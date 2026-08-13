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Miracol în Columbia: un bebeluș a fost salvat de sub dărâmături, iar o femeie a fost scoasă după 30 de ore din ruine

Cutremur

Cutremur

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat13 aug. 2026, 10:57
SursăRealitatea PLUS

Drama continuă în Columbia, acolo unde autoritățile depun eforturi uriașe pentru a scoate cât mai multe persoane aflate sub dărâmături, după ultimul cutremur. Un bebeluș a fost salvat de sub mormanele de pietre ale unei clădiri rezidențiale din orașul Cali, după seismul puternic care a lovit vestul țării. De asemenea, o femeie a fost scoasă de sub dărâmături după aproape 30 de ore de chin. Imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Operațiuni de salvare contracronometru după cutremur

Imagini dramatice au surprins momentul în care un bebeluș a fost salvat de sub dărâmăturile unei clădiri rezidenţiale din orașul Cali.

De cealaltă parte, o femeie care rămăsese blocată la etajul al doilea al unei clădiri de cinci etaje care s-a prăbușit. Potrivit autorităților, operațiunea de salvare a fost una complexă și a durat 16 ore. Echipele de intervenție au trebuit să pătrundă opt metri printre dărâmături pentru a o elibera.

„În acest moment avem cel puțin 20 de clădiri dărmate în Cali, cu persoane prinse între dărâmături.”, a zis primarul din Cali, Alejandro Eder.

Președintele Columbiei, care și-a început mandatul de cinci zile, trebuie să facă față acum unei crize de proporții. Estimările arată că distrugerile se apropie de un miliard de dolari. Mai multe țări au anunțat că vor trimite ajutoare, dar acestea vor ajunge greu pentru că șase aeroporturi au fost serios avariate.

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