România trebuie să transforme perspectiva negativă a ratingului de țară într-un obiectiv strategic de revenire la stabil și pozitiv

În urma celor mai recente evaluări realizate de două dintre marile agenții internaționale de rating, România și-a menținut calificativul în categoria recomandată investițiilor, evitând retrogradarea. În același timp, însă, perspectiva asociată ratingului României rămâne negativă.
Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” – UMPMV și Partidul pentru Patrie Militari și Polițiști – PPMP consideră că menținerea ratingului reprezintă un semnal important pentru stabilitatea României, dar perspectiva negativă trebuie tratată cu maximă responsabilitate, conform UMPMV.eu.
În acest context, UMPMV și PPMP recomandă autorităților statului român stabilirea ca obiectiv strategic de securitate națională, pe termen scurt și mediu, a eliminării perspectivei negative, revenirea la o perspectivă stabilă și crearea condițiilor pentru îmbunătățirea ulterioară a ratingului de țară al României. Pentru atingerea acestui obiectiv trebuie adoptate și urmărite coerent toate măsurile economice, fiscale, administrative și instituționale necesare: consolidarea finanțelor publice, stimularea investițiilor, susținerea economiei românești, creșterea veniturilor prin dezvoltare economică și întărirea încrederii investitorilor în România.
Considerăm însă că redresarea indicatorilor macroeconomici nu trebuie realizată prin înrăutățirea vieții românilor. Orice măsură de consolidare fiscal-bugetară trebuie să țină seama de protejarea nivelului de trai, a locurilor de muncă, a puterii de cumpărare și a perspectivelor de dezvoltare ale cetățenilor și economiei naționale. În egală măsură, România trebuie să continue fără ezitare înzestrarea, modernizarea și dotarea structurilor sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională.
În actualul context geopolitic, consolidarea financiară a statului nu poate fi realizată prin diminuarea capacității sale de apărare și securitate.
România are nevoie de o Armată modernă, de structuri puternice ale Ministerului Afacerilor Interne și de instituții de informații, protecție și comunicații speciale capabile să răspundă amenințărilor actuale și viitoare. Totodată, trebuie apărate drepturile militarilor și polițiștilor activi, în rezervă și în retragere, precum și ale familiilor acestora — cetățeni români pe umerii cărora se sprijină o parte esențială a apărării și securității naționale.
Stabilitatea economică, nivelul de trai al românilor și securitatea națională trebuie apărate împreună. Nu sunt obiective concurente, ci componente ale aceluiași interes național.
UMPMV și PPMP consideră că România trebuie să urmărească un obiectiv clar: rating de țară solid, perspectivă stabilă și ulterior pozitivă, economie puternică, cetățeni protejați și un sistem național de securitate modern, bine înzestrat și respectat.
General (r) Gabriel Oprea
Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor activi, in rezerva, in retragere si familiile lor “Mihai Viteazul” (UMPMV)
Președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Politisti (PPMP, fost UNPR)