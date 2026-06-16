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Politica· 1 min citire
Ioana Dogioiu, atac grav la susținătorii lui Veștea: "Nu mor caii când vor câinii"
Ioana Dogioiu
Publicat16 iun. 2026, 08:38
Sursărealitatea.net
Sfidare de la tribuna Guvernului demis prin moțiune de cenzură de mai bine de o lună! Purtătoarea de cuvânt, Ioana Dogioiu, a publicat o scurtă postare pe pagina sa de Facebook cu mesajul: „Nu mor caii când vor câinii”. Reacția sa a venit chiar după ședința tensionată a PNL, în care partidul a decis să nu susțină guvernul propus de Adrian Veștea.
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