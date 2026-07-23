Ilie Bolojan anunță că Guvernul vrea publicarea obligatorie a declarațiilor de avere. Proiectul va fi modificat în Parlament

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că Executivul va susține în Parlament amendamente prin care declarațiile de avere să fie publicate în continuare pe site-urile instituțiilor publice. Șeful Guvernului a explicat că proiectul privind incompatibilitățile a trecut prin mai multe etape de consultare înainte de a fi depus în Legislativ.

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