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Grindeanu, după vizita președintei Indiei: „Sunt convins că avem de câștigat din parteneriatul cu un gigant economic global”

Droupadi Murmu și Sorin Grindeanu

Droupadi Murmu și Sorin Grindeanu

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 24 iul. 2026, 19:17

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat că a primit-o în Parlamentul României pe președinta Indiei, Droupadi Murmu, apreciind că vizita acesteia este una istorică, fiind prima vizită a unui șef de stat indian la București după mai bine de trei decenii.

„Am avut astăzi onoarea de a o primi în Parlamentul României pe doamna Droupadi Murmu, o vizită cu adevărat istorică a unui Președinte al Indiei în țara noastră în ultimii 30 de ani!”, a transmis Sorin Grindeanu.

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Liderul PSD a subliniat că Bucureștiul și New Delhi urmăresc să transforme relația politică într-un parteneriat economic mai puternic.

Potrivit acestuia, schimburile comerciale bilaterale depășesc 1,28 miliarde de dolari, iar Forumul de Afaceri România-India desfășurat la București a stabilit obiectivul dublării comerțului dintre cele două state în următorii ani.

Date comunicate anterior de MAE indică schimburi comerciale de 1,287 miliarde de dolari în 2025, în creștere cu peste 20% față de 2024.

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