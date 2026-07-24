Dan Dungaciu, atac dur după drona doborâtă în Buzău: „Ai stat cam degeaba atâția ani în NATO și nu ai înțeles nimic”

Publicat 24 iul. 2026, 13:27 Sursă Realitatea PLUS

Dan Dungaciu critică modul în care autoritățile române au reacționat după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian al țării și a ajuns până în județul Buzău. Acesta susține că ridicarea a patru aeronave pentru o singură dronă arată că sistemul de apărare nu este suficient de bine pregătit pentru astfel de incidente, conform Realitatea PLUS.

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