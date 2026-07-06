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George Simion, apel la Nicușor Dan: „Ceasul 12! Nominalizează un premier ACUM”

Nicușor Dan și George Simion

Nicușor Dan și George Simion

Realitatea de Teleorman
Scris deRealitatea de Teleorman
Publicat6 iul. 2026, 12:25
Actualizat6 iul. 2026, 12:30
SursăRealitatea.net

Liderul AUR, George Simion, a lansat un nou apel la adresa președintelui Nicușor Dan pentru a nominaliza un nou premier. De asemenea, Simion i-a cerut demisia urgentă premierului interimar, Ilie Bolojan.

„Ceasul 12: Nicușor, nominalizează un premier ACUM! Bolojan, pleacă din Palatul Victoria. Români, HAI!”, a scris George Simion pe Facebook.

Mesajul vine în contextul tensiunilor politice actuale legate de formareaGuvernului, Simion cerând în mod direct înlocuirea premierului Ilie Bolojan și numirea urgentă a unui nou șef al Executivului de către președintele Nicușor Dan.

George Simion, ultimatum pentru duminică dat lui Nicușor Dan

George Simion declarase anterior că, în cazul în care până duminică președintele nu va nominaliza un candidat pentru funcția de prim-ministru, Alianța pentru Unirea Românilor va iniția demersurile parlamentare necesare suspendării președintelui.

Liderul AUR și-a motivat solicitarea prin invocarea prevederilor constituționale referitoare la formarea unui nou guvern și a criticat prelungirea mandatului Executivului în regim de interimat.

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