Anca Alexandrescu: „Lozincile nu vor ține de foame oamenilor și nu vor rezolva problemele României”

Publicat 5 iul. 2026, 21:50 Sursă Realitatea PLUS

Fix astea sunt principiile pentru care lupt aici, la Culisele Statului Paralel, de șapte ani. Și pentru care am luptat și înainte să fiu aici, public, la pupitru. Și nu voi abdica de la ele, indiferent despre cine este vorba. După anularea alegerilor am luptat pentru acest lucru și am apărat pe toți cei care au fost pedepsiți, jigniți, linșați, doar pentru că au avut o altă părere și pentru că au votat cu altcineva.

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