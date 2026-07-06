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Politica· 1 min citire
PNL refuză din nou o coaliție de guvernare cu PSD. Criza politică se adâncește tot mai tare
Atacuri disperate din partea PNL în toiul negocierilor blocate! După ce liberalii, în frunte cu Ilie Bolojan, refuză să facă o coaliție cu PSD, de data aceasta, liderii PNL vin cu un atac la președintele Nicușor Dan, care potrivit unor voci din partid, s-a comportat ca un președinte părtinitor, nu un președinte mediator în criza politică. Toate acestea în timp ce partidele nu reușesc să ajungă la un numitor comun.
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