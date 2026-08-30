Politica· 1 min citire

Fănel Bogos, față în față cu Anca Alexandrescu. Dezvăluiri explozive la „Culisele Statului Paralel”, de la ora 20:55

Realitatea de Teleorman
Scris deRealitatea de Teleorman
Publicat30 aug. 2026, 10:38
Actualizat30 aug. 2026, 10:39
SursăRealitatea PLUS

Omul momentului, Fănel Bogos, vine în platoul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, în această seară, de la ora 20.55!

Milionarul ajuns în biroul premierului va fi față în față cu Anca Alexandrescu într-o ediție eveniment.

Ce le-a spus procurorilor despre Ilie Bolojan, ce se întâmplă acum în ancheta care ajunge până la vârful țării, aflați într-o emisiune de colecție. Bogos face acuzații grave și vorbește despre presiuni și șantaj în încercarea de a-i prelua afacerea de milioane!

Sunt noi informații explosive despre încrengătura politico-mafiotă, toate, într-o emisiune cum nu ați mai văzut "Culisele Statului Paralel", în această seară, de la 20.55!

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