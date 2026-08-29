Micile cheltuieli, marile pierderi: Ce uităm cel mai des să includem în bugetul lunar

Publicat 29 aug. 2026, 16:35 Sursă Realitatea.Net

Bugetul lunar pare adesea perfect pe hârtie: chiria, utilitățile și alimentele sunt acoperite. Totuși, la final de lună, contul bancar rămâne gol. Cauza nu o reprezintă marile achiziții, ci costurile invizibile și plățile ocazionale pe care mulți oameni le omit din calcule.

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