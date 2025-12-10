Politica· 1 min citire

Cristian Tudor Popescu dă de pământ cu Nicușor Dan!

Cristian Tudor Popescu dă de pământ cu Nicușor Dan!

Cristian Tudor Popescu dă de pământ cu Nicușor Dan!

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 10 dec. 2025, 10:46

„Președintele nostru mă face să mă doară mintea”

Cristian Tudor Popescu dă de pământ cu Nicușor Dan după declarațiile sale halucinante din interviul pentru ziarul francez Le Monde. Gazetarul spune că a rămas blocat, am încheiat citatul, după ce șeful statului a declarat că dronele au venit pe o rută neașteptată, iar noi suntem pregătiți să doborâm doar dronele care vin din zona Odesei.

Cristian Tudor Popescu se întreabă ironic pe pagina sa de Facebook dacă protecția aeriană e pe toată granița de Est a României, granița dinspre război sau e doar pe Delta Dunării, Tulcea-Galați.

„Să punem niște indicatoare vizibile din cer „Numai pentru drone dinspre Odesa? Iarăși, președintele nostru mă face să mă doară mintea. Îmi trece doar dacă mă gândesc că așa cum pe SRI și SIE nu le-a atins nici cu o pană, de Armată nu vrea să se atingă, orice s-ar întâmpla, nici cu un fulg”, a transmis Cristian Tudor Popescu.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ctpausteritatenicusor

Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe