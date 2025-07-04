BOLOJAN: „SUNTEM SINGURA ȚARĂ UNDE JUDECĂTORII IES LA PENSIE LA 48 DE ANI CU 5.000 € PE LUNĂ. VA TREBUI SĂ CORECTĂM”
Premierul Ilie Bolojan critică dur sistemul pensiilor speciale, cu accent pe magistrați. Într-o declarație pentru Știrile Pro TV, șeful Guvernului a afirmat că România este singura țară din lume unde judecătorii ies la pensie la doar 48 de ani, cu o pensie medie de 5.000 de euro – de nouă ori mai mare decât cea medie a românilor.
„Nu mai putem continua așa. Nu e doar o nedreptate, ci afectează și calitatea actului de justiție. Când cineva ajunge la maturitate profesională, îl trimitem acasă”, a spus Bolojan. El a adăugat că problema va fi abordată în pachetul fiscal doi sau trei, ca parte a angajamentelor față de Comisia Europeană.
Premierul susține că această reformă ține de respectul față de contribuabili. „Între 48 și 60 de ani, magistrații ar putea aduce o valoare uriașă sistemului. Dar noi menținem o măsură care nu mai are nicio justificare”, a transmis Bolojan.
Guvernul va propune modificări care să readucă echitate în sistemul de pensii și să corecteze excepțiile care alimentează tensiunile sociale.
Sursa: Newsinn
Citește și:
- 20:41 - George Simion, în direct la Realitatea PLUS: ”Vrem la guvernare pentru a organiza alegeri corecte. AUR, dispus la concesii în favoarea României”
- 18:49 - Sondaj CURS: 54% dintre bucureșteni consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze
- 18:19 - Ministerul Mediului: Ideea că fermierii ar urma să fie excluși din zonele prioritare pentru biodiversitate reprezintă o dezinformare
- 18:11 - Reacția președintelui Nicușor Dan, după incidentul din SUA: ”Violenţa politică nu are ce căuta în societăţile noastre”
