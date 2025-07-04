BOLOJAN: „SUNTEM SINGURA ȚARĂ UNDE JUDECĂTORII IES LA PENSIE LA 48 DE ANI CU 5.000 € PE LUNĂ. VA TREBUI SĂ CORECTĂM”

Premierul Ilie Bolojan critică dur sistemul pensiilor speciale, cu accent pe magistrați. Într-o declarație pentru Știrile Pro TV, șeful Guvernului a afirmat că România este singura țară din lume unde judecătorii ies la pensie la doar 48 de ani, cu o pensie medie de 5.000 de euro – de nouă ori mai mare decât cea medie a românilor.

„Nu mai putem continua așa. Nu e doar o nedreptate, ci afectează și calitatea actului de justiție. Când cineva ajunge la maturitate profesională, îl trimitem acasă”, a spus Bolojan. El a adăugat că problema va fi abordată în pachetul fiscal doi sau trei, ca parte a angajamentelor față de Comisia Europeană.

Premierul susține că această reformă ține de respectul față de contribuabili. „Între 48 și 60 de ani, magistrații ar putea aduce o valoare uriașă sistemului. Dar noi menținem o măsură care nu mai are nicio justificare”, a transmis Bolojan.

Advertising

Guvernul va propune modificări care să readucă echitate în sistemul de pensii și să corecteze excepțiile care alimentează tensiunile sociale.

Sursa: Newsinn