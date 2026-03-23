Val de proteste la poarta lui Bolojan în perioada următoare

Minerii vin la Guvern, profesorii și polițiștii amenință cu blocaje.

Val de proteste în cascadă! Minerii revoltați din Valea Jiului vin în Capitală să își strige nemulțumirile la ușa premierului. Asta după ce Complexul Energetic Oltenia a anunțat un val de disponibilizări înainte de Paște.

Și polițiștii sunt revoltați și amenință cu mișcări uriașe în stradă, dar și cu un val uriaș de demisii după ce Coaliția a majorat vârsta de pensionare. Alături de aceștia li se alătură și profesorii revoltați de tăierile din Educație.

Val de proteste în România. Ilie Bolojan a înfuriat mai multe categorii de angajați

Minerii din Valea Jiului și din zona Târgu Jiu se numără printre cei care au anunțat acțiuni de protest. Nemulțumirea lor vine în contextul în care Complexul Energetic Oltenia a anunțat disponibilizări, iar aproximativ 2.000 de angajați ar urma să își piardă locurile de muncă. În ultimele zile, aceștia au protestat în fața sediului companiei, cerând soluții pentru menținerea locurilor de muncă.

Nemulțumiri există și în rândul polițiștilor, care critică majorarea vârstei de pensionare decisă de Coaliție. Reprezentanții acestora au transmis că iau în calcul proteste de amploare și chiar un val de demisii, în semn de protest față de noile măsuri. La rândul lor, angajații din educație anunță noi acțiuni în stradă. Profesorii sunt nemulțumiți de reducerile din sistem și au protestat deja în fața Palatului Cotroceni. Aceștia spun că vor continua manifestațiile și în fața Guvernului.