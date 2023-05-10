Transportul cerealelor din Ucraina, asigurat de Eurohold

Eurohold este unul dintre susținătorii exportului de alimente ucrainene, în baza acordului de stabilire a coridorului alimentar în Marea Neagră, între Rusia și Ucraina
Cele mai amenințate transporturi civile din lume sunt, în acest moment, fără îndoială, reprezentate de vapoarele care transportă în lumea întreagă cerealele din Ucraina. Iar aceste sunt asigurate în exclusivitate de Eurohold, firma pe care autoritățile statului roman încearcă să o scoată de pe piață, deși îndeplinește toate condițiile pentru a emite în continuare polițe RCA, scrie realitatea.net
Eurohold este unul dintre susținătorii exportului de alimente ucrainene, în baza acordului de stabilire a coridorului alimentar în Marea Neagră, între Rusia și Ucraina.
Anul trecut, au fost asigurate aproape 1.800 de transporturi de alimente, având o valoare totală de aproape 5 miliarde de dolari. Alimentele asigurate de Eurohold sunt în principal grâu, soia, porumb și ulei brut de floarea soarelui.
Aceste transporturi au provenit din porturile ucrainene Chornomorsk, Odesa și Pivdeniy și, de asemenea, din porturile românești de pe Dunăre, având ca destinații în principal Europa și Africa de Nord.
După izbucnirea războiului dintre Rusia și Ucraina, managementul Eurohold a depus eforturi uriașe pentru a menține capacitatea de asigurare a unor astfel de transporturi.
Ceilalți asiguratori de pe piață nu și-au asumat riscurile de a lucra într-o zonă de război și nici nu erau pregătiți să ofere acoperire financiar aceste riscuri. Capacitatea pe care Eurohold a fost capabilă să o ofere a fost esențială pentru a asigura exporturile care au fost atât de importante pentru economia ucraineană, pentru care, în această perioadă, exporturile de alimente sunt vitale.
Din nefericire, revocarea licenței Euroins în România a afectat negativ capacitatea Eurohold de a menține capacitatea de asigurator al transporturilor navale ucrainene și chiar amenință exporturile din Ucraina, inclusiv pentru noua recoltă din acest an.
1 milion de refugiați, asigurați de EUROHOLD
Aceasta nu este singura dovadă a implicării responsabile a Eurohold în Ucraina. O altă companie deținută în Ucraina de compania bulgara, ETI - European Travel Insurer, deținea înainte de război aproximativ jumătate din piața asigurărilor de călătorie. De îndată ce a început invazia militară, ETI le-a permis cetățenilor ucraineni refugiați în străinătate să își reînnoiască polițele de asigurare și să cumpere altele noi, pe site-ul companiei. Astfel, ucrainenii nu au rămas fără protecție într-o perioadă atât de dificilă pentru ei.
De la începutul agresiunii militare ruse, peste 1 milion de emigranți ucraineni care au fugit de război în Europa și peste tot în lume pot folosi polițele ETI ca acoperire medicala în țările în care au găsit protecție pe durata războiului.
Mai mult, într-o situație de criză majoră, compania ucraineană deținută de Eurohold a organizat evacuarea orfanilor din școlile cu internat din regiunile de pe linia frontului și a oferit polițe de asigurare pentru mai mult de o mie de copii, pe durata șederii acestora în Turcia.