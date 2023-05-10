Transportul cerealelor din Ucraina, asigurat de Eurohold

1

Cele mai amenințate transporturi civile din lume sunt, în acest moment, fără îndoială, reprezentate de vapoarele care transportă în lumea întreagă cerealele din Ucraina. Iar aceste sunt asigurate în exclusivitate de Eurohold, firma pe care autoritățile statului roman încearcă să o scoată de pe piață, deși îndeplinește toate condițiile pentru a emite în continuare polițe RCA, scrie realitatea.net