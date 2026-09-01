Economie· 1 min citire

Salariile și pensiile, înghețate și în 2027. Scenariu de coșmar pentru milioane de români

Realitatea de Teleorman
Scris deRealitatea de Teleorman
Publicat1 sept. 2026, 13:52
SursăRealitatea.net

Scandal național pe veniturile românilor! Pensiile și salariile ar putea rămâne înghețate și anul viitor, din cauza exploziei datoriei publice. În replică, pensionarii cer o indexare de cel puțin 15% și amenință că vor da Guvernul în judecată, iar viitorul executiv cu puteri depline va decide dacă poate majora veniturile. Jurnalista Realitatea Plus, Alexandra Nistorescu, a analizat situația.

Pensiile și salariile vor rămâne, cel mai probabil, la același nivel și anul viitor, deoarece datoria publică a depășit pragul de 60%. Legea în vigoare precizează clar că, odată depășit acest nivel, Guvernul nu mai poate aproba noi cheltuieli privind veniturile. Mai grav este că aceste venituri ar putea rămâne înghețate și în anii următori.

Consiliul Fiscal estimează că, până în 2030, datoria publică ar putea ajunge la 70%.

Situația este dificilă și în prezent: pensia medie, de 2.782 de lei, este mult sub valoarea coșului de consum, estimată la 4.322 de lei. Pensia minimă este de 1.281 de lei, iar fără o indexare, avertizează reprezentanții pensionarilor, va crește numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie.

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