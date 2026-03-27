Dezastru în primării înainte de Paște: Ilie Bolojan anunță concedieri pentru peste 13.000 de angajați

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, în luna aprilie, primăriile din România care depășesc noua limită stabilită pentru numărul de angajați vor fi obligate să reducă personalul. Potrivit acestuia, măsura vizează aproximativ 13.000-14.000 de posturi ocupate efectiv, nu posturi vacante.

Procesul de reducere a personalului din administrația publică locală va fi făcut pe baza unor date actualizate privind populația fiecărei localități, furnizate de Ministerul de Interne și Institutul Național de Statistică. Aceste informații vor sta la baza stabilirii numărului maxim de angajați permis în fiecare primărie.

Concedieri în primării înainte de Paște. Ilie Bolojan anunță dezastrul

„Ministrul dezvoltării va comunica săptămâna viitoare prefecților, iar aceștia vor informa primăriile cu privire la numărul maxim de angajați permis. Astfel, în aprilie, primăriile care depășesc această limită vor trebui să reducă personalul”, a explicat premierul. În paralel, și ministerele sunt obligate să își reducă cheltuielile de personal, după ce bugetele au fost deja diminuate cu câteva procente. Fiecare instituție își face în prezent un audit intern pentru a decide cum va aplica aceste reduceri.

„Trebuie să facă acest lucru. Fiecare minister își face acum un audit de personal și are mai multe opțiuni: fie să reducă anumite sporuri, dacă există această posibilitate, fie să reducă numărul de angajați”, a precizat Bolojan.

Premierul a subliniat că reducerea deficitului bugetar rămâne o prioritate și că acest lucru nu poate fi realizat doar prin creșterea veniturilor, ci și prin scăderea cheltuielilor.

Cum se justifică premierul

„Cheltuim mult mai mult decât ne putem permite, iar acest lucru ne-a costat dobânzi tot mai mari în ultimii ani. Reducerea deficitului nu se poate face doar prin creșterea veniturilor din impozite suplimentare, ci și prin diminuarea cheltuielilor”, a explicat acesta, într-un interviu acordat presei.

Totodată, Ilie Bolojan a atras atenția asupra unor dezechilibre din trecut, menționând că în prima jumătate a anului 2025, deși s-a anunțat o reducere de 5% a cheltuielilor de personal, acestea au crescut, de fapt, cu 10%.

„Dacă repetăm aceleași greșeli, practic ne batem joc de eforturile făcute până acum și de costurile pe care cetățenii le-au suportat. Nu ne putem permite acest lucru”, a avertizat premierul.