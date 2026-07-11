Ce riscă, în 2026, un proprietar dacă chiriașul acumulează restanțe la întreținere

Publicat 11 iul. 2026, 20:08 Sursă Realitatea.net

Atunci când un apartament este închiriat, mulți proprietari pornesc de la ideea că plata întreținerii și a utilităților este exclusiv problema chiriașului. În realitate, dacă facturile nu sunt achitate și se adună restanțe, asociația de proprietari și furnizorii se vor îndrepta, în cele din urmă, tot împotriva proprietarului locuinței.

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