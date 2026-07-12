Peste 400 de persoane salvate de polițiștii de frontieră români în operațiunile FRONTEX din Mediterană

Echipajele Poliției de Frontieră Române care participă la operațiunea europeană „Italy 2026”, coordonată de Agenția FRONTEX, au salvat, de la începutul anului, 414 persoane aflate în pericol pe Marea Mediterană, inclusiv minori și femei însărcinate. Salvările au avut loc în cadrul a 14 misiuni de căutare și salvare desfășurate în sprijinul autorităților italiene.
Potrivit Poliției de Frontieră Române, România participă la operațiunea comună „Italy 2026” cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, care acționează în sprijinul autorităților italiene pentru combaterea migrației ilegale și salvarea vieților omenești pe mare.
De la începutul anului, echipajele române au desfășurat 190 de misiuni, totalizând aproximativ 1.400 de ore de patrulare. În cadrul a 14 intervenții de căutare și salvare, acestea au salvat 414 persoane aflate în dificultate, printre care s-au numărat minori și femei însărcinate.
Fiecare intervenție a presupus localizarea unor ambarcațiuni aflate în pericol, acordarea primului ajutor persoanelor de la bord și transferul acestora în siguranță către autoritățile competente, în conformitate cu procedurile internaționale privind operațiunile de căutare și salvare pe mare.
Participarea la operațiunea „Italy 2026” reprezintă doar o parte a contribuției României la activitățile coordonate de Agenția FRONTEX pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.
În prezent, 167 de polițiști de frontieră români sunt detașați în misiuni externe, în state membre ale Uniunii Europene și în Balcanii de Vest. Aceștia participă la operațiuni comune cu sprijinul a zece mijloace tehnice auto și patru nave.
România primește sprijin din partea FRONTEX
La rândul său, România beneficiază de sprijin operațional din partea Agenției FRONTEX. La frontierele externe ale țării sunt detașați 241 de ofițeri ai Corpului Permanent al agenției, alături de 274 de mijloace tehnice auto și un avion de supraveghere.
Aceste resurse sunt utilizate la frontiera terestră, maritimă și aeriană pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere.
Cooperare și pregătire pentru securizarea frontierelor UE
Potrivit Poliției de Frontieră, cooperarea cu FRONTEX se bazează pe principiile solidarității și reciprocității, România fiind atât beneficiar al sprijinului operațional al agenției, cât și unul dintre principalii contributori la misiunile europene.
În prima parte a acestui an, autoritățile au dezvoltat Biroul Antenă FRONTEX din România, structură care asigură coordonarea activităților dintre sediul central al agenției și autoritățile române, precum și sprijinul logistic pentru operațiunile de la frontiera externă a Uniunii Europene.
În paralel, Poliția de Frontieră Română contribuie și la pregătirea profesională a membrilor Corpului Permanent FRONTEX, prin organizarea de programe de formare în cadrul Rețelei Academiilor Partenere FRONTEX.