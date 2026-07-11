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Colaps în sistemul de pensii? Georgeta Zărvescu: „Nu mai avem nicio speranță. Politicienii își bat joc de popor”

Realitatea de Teleorman
Scris deRealitatea de Teleorman
Publicat11 iul. 2026, 16:34
Actualizat11 iul. 2026, 16:37
SursăRealitatea PLUS

Colaps uriaș în sistemul de pensii. Potrivit ultimelor statistici, pensionarii vor depăși numărul salariaților. Reprezentantul pensionarilor din Olt, Georgeta Zărvescu, a transmis, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că pensionarii nu mai au nicio speranță. Aceasta a lansat un atac fără precedent la actuala clasă politică despre care a spus: „Actualii politicieni sunt iresponsabili. Își bat joc de acest popor”.

„Pensionarii din această țară nu mai au nicio speranță. Vreau să le transmit politicienilor următorul lucru: părerea pensionarilor, unanimă, este următoarea - clasa politică, toată, este o clasă politică ireponsabilă.

Chiar de două luni de zile își bat joc de acest popor, întrucât nu sunt în stare să formeze un guvern. Vin și spun, unii spre alții fac apel să deblocheze situația.

Eu să fiu în locul președintelui, știți ce le-aș face? I-aș pune pe toți politicienii într-o cameră la Cotroceni, i-aș închide acolo, le-aș da termen 24 de ore și după 24 de ore să iasă cu o soluție. Nu se poate așa ceva! Toți vin și ne mint în campania electorală, politicienii, și spun că sunt aproape de popor. Cum să fii aproape de popor? Nu le este rușine?”, a transmis Georgeta Zărvescu, reprezentantul pensionarilor din Olt.

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