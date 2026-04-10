Apare o nouă pensie în România. Sistemul este inspirat din modelul american, unde contribuabilul ia deciziile principale

Sursă: realitatea.net

Un nou proiect legislativ aflat deja în dezbaterea Parlamentului ar putea schimba fundamental modul în care românii își economisesc banii pentru pensie. Inspirat din sistemul american, acesta propune introducerea unui tip complet nou de cont de investiții, cu acces direct la bursă și beneficii fiscale importante.

Milioane de români deja conectați la bursă

În prezent, aproximativ 2 milioane de români investesc la Bursa de Valori București (BVB), fie direct, fie prin fonduri mutuale. Dacă sunt incluse și persoanele participante la fondurile private de pensii, numărul celor cu expunere la piața de capital urcă până la circa 10 milioane.

Noua inițiativă legislativă ar putea extinde semnificativ acest segment, printr-un instrument financiar gândit pentru economisire pe termen lung, cu plata activului la vârsta pensionării.

Patru forme de economisire deja existente

În acest moment, sistemul de pensii din România include mai multe componente: pensia de stat (Pilonul I), fondurile administrate privat (Pilonul II), fondurile facultative (Pilonul III) și pensiile profesionale (Pilonul IV).

La Pilonul II participă peste 8,3 milioane de români, în timp ce Pilonul III a atras peste 1 milion de participanți. Pilonul IV, însă, nu are încă jucători activi.

Majoritatea acestor fonduri au legături directe cu Bursa de Valori București, deoarece investițiile sunt plasate în acțiuni și obligațiuni listate.

Noul model: control mai mare pentru investitor

Proiectul aflat în Parlament introduce un concept nou, inspirat din sistemul american, care pune accent pe investiții directe la bursă și pe controlul individual al participantului asupra propriului cont.

Conform expunerii de motive, sistemul ar permite o implicare mult mai directă a contribuabilului, inclusiv prin posibilitatea de a investi în acțiuni, cu avantaje fiscale clare.

Inițiatorii susțin că România are nevoie de un instrument modern de economisire care să combine libertatea investițională cu stimulentele fiscale specifice pensiilor.

Două tipuri de conturi propuse

Consultantul Ionel Dancă explică faptul că proiectul prevede două variante de conturi, deschise prin societăți de servicii de investiții financiare (SSIF):

„CIIP-S (Scutire) – contribuțiile se fac din venitul net (fără deductibilitate), dar retragerile și câștigurile sunt scutite de impozit și CIIP-D (Deductibilitate) – contribuțiile se fac din venitul brut, însă valoarea activelor se impozitează la momentul retragerii. Practic, titularul contului poate alege ca depunerile din cont să fie deductibile fiscal și impozitate la retragere sau să fie nedeductibile și neimpozitate la retragere. Mai mult, pe perioada deținerii, veniturile (dividende, câștig de capital) sunt scutite de impozit și contribuții sociale”, arată consultantul Ionel Dancă, într-o analiză pentru Studii Financiare .

Control direct asupra investițiilor

Unul dintre elementele centrale ale proiectului este posibilitatea ca investitorii să aibă un control aproape direct asupra propriilor economii, spre deosebire de actualele pensii administrate privat, unde deciziile de investiții sunt luate de administratori.

Inițiatorii consideră că acest model ar putea crește gradul de economisire și ar stimula dezvoltarea pieței de capital din România.

În același timp, România are în prezent una dintre cele mai scăzute rate de economisire din Uniunea Europeană, situată sub media de aproximativ 13%. Capitalizarea Bursei de Valori București este de circa 20% din PIB, iar numărul investitorilor individuali era de aproximativ 226.000 la finalul anului 2024.

Model inspirat din Statele Unite

Noul sistem este inspirat din modelul american Individual Retirement Account (IRA), introdus în 1974, care funcționează în două variante: Traditional IRA și Roth IRA, cu tratamente fiscale diferite.

Aceste conturi permit economisirea pe termen lung cu avantaje fiscale semnificative, fiind considerate un instrument central în planificarea pensiei în Statele Unite.

Alegerea între două scenarii fiscale

Un aspect important al sistemului propus este faptul că participanții vor trebui să aleagă între două tipuri de tratament fiscal, în funcție de propriile estimări privind evoluția taxelor în viitor.

Astfel, cei care cred că taxarea va fi mai mare la momentul retragerii vor putea opta pentru varianta cu impozitare amânată, în timp ce alții pot alege varianta fără deduceri inițiale, dar fără impozitare la retragere.

Decizia devine astfel o alegere pe termen lung între două strategii fiscale diferite, adaptate așteptărilor fiecărui investitor.