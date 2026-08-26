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Volodimir Zelenski îl decorează pe Elon Musk. Ce rol are Starlink în decizia președintelui ucrainean

Elon Musk

Elon Musk

Scris deIonuț Nichita
Publicat26 aug. 2026, 15:19
Actualizat26 aug. 2026, 15:45

Președintele Volodimir Zelenski i-a acordat premiul pentru contribuția la protejarea vieții și libertății oamenilor și pentru dezvoltarea relațiilor dintre Ucraina și Statele Unite.

Decizia a fost anunțată printr-un decret publicat pe site-ul președinției ucrainene. Distincția vine într-un moment în care Kievul încearcă să obțină un acces mai extins la serviciul Starlink, operat de SpaceX, pentru operațiunile militare desfășurate împotriva Rusiei.

Rețeaua Starlink a devenit importantă pentru comunicațiile armatei ucrainene și pentru operarea dronelor. La începutul acestui an, SpaceX a blocat mii de terminale Starlink folosite de forțele ruse, după discuții cu fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov.

Acum, Ucraina încearcă să obțină posibilitatea de a utiliza Starlink și pe teritoriul Rusiei, inclusiv pentru operațiuni cu drone. Musk s-a arătat până acum reticent, invocând riscul unei escaladări a războiului.

Distincția vine pe fondul unei dispute

Numele lui Musk a apărut recent și în disputa dintre Zelenski și Fedorov. Fostul ministru susține că păstrează legătura cu miliardarul și încearcă să-l convingă să permită folosirea Starlink pentru operațiuni ucrainene în interiorul Rusiei.

În același timp, Zelenski încearcă să-l convingă direct pe Musk să accepte extinderea accesului. Acordarea Ordinului Libertății are loc, astfel, într-un moment în care relația dintre Kiev și fondatorul SpaceX rămâne importantă pentru capacitățile tehnologice ale Ucrainei.

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