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MApN: Dronă detectată la aproximativ 8 kilometri nord de Vâlcove; a fost emis mesaj RO-ALERT

Drona detectată de MApN

Drona detectată de MApN

Scris deStoica Marian
Publicat26 aug. 2026, 14:01
Sursărealitatea.net

A fost trimis un mesaj RO-ALERT la ora 13:15.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, miercuri, o țintă aeriană la aproximativ 8 kilometri nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române fiind ridicat de la sol pentru monitorizarea situației.

Potrivit unui comunicat al MApN, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și din estul județului Tulcea, care a trimis un mesaj RO-ALERT la ora 13:15.

AGERPRES

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