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Actualitate· 2 min citire
Misiune contracronometru în Bucegi: trei tineri salvați cu elicopterul VIDEO
Operațiune salvare/ Captură video
Publicat26 aug. 2026, 07:47
SursăRealitatea PLUS
Misiune contracronometru în munții Bucegi. Trei tineri rămași blocați pe munte au fost salvați în ultima clipă cu un elicopter. Aceștia au sunat la 112 după ce au încercat să parcurgă o vale abruptă și nu au mai putut să înainteze.
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