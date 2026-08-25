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David Popovici și banii din sport: de ce a refuzat să știe cât avea în cont și ce a întrebat-o pe mama sa
David Popovici
David Popovici a povestit că, în primii ani în care a început să câștige bani din sport, a preferat să nu știe ce sume se adună în conturile sale. Înotătorul român, care are acum 21 de ani, a explicat că se temea ca banii să nu-i schimbe felul de a fi și i-a lăsat pe părinți să se ocupe de partea financiară.
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