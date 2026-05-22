Actualitate· 2 min citire

Scandal în Constanța din cauza unei mingi. Un bărbat a tras cu o armă airsoft spre părinții unor copii și a fost reținut

22 mai 2026, 07:57
Poliție

Poliție

Articol scris de Ionuț Nichita

Un incident violent petrecut în municipiul Constanța a dus la reținerea unui bărbat de 52 de ani, după un conflict izbucnit pe fondul unui joc al unor copii în apropierea locuinței sale.

Potrivit anchetatorilor, totul ar fi pornit după ce doi minori se jucau cu mingea în apropierea curții bărbatului. Nemulțumit de situație, acesta ar fi intrat într-un conflict cu părinții copiilor, iar disputa a degenerat.

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, bărbatul este cercetat pentru lovire sau alte violențe, amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Anchetatorii susțin că între părți ar fi avut loc atât amenințări, cât și agresiuni reciproce. Ulterior, bărbatul de 52 de ani ar fi spart parbrizul mașinii unuia dintre părinți.

De asemenea, acesta este acuzat că a folosit o armă de tip airsoft, cu care ar fi tras mai multe proiectile către cei doi bărbați, în vârstă de 36 și 38 de ani. Unul dintre ei a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au precizat că persoanele implicate au fost informate cu privire la posibilitatea solicitării unui ordin de protecție provizoriu. În urma evaluării efectuate de autorități, nu au fost identificate elemente care să indice un pericol iminent pentru viața sau integritatea fizică a celor implicați.

Totodată, celor doi părinți le-au fost puse la dispoziție documentele necesare pentru a solicita emiterea unui ordin de protecție în instanță.

Bărbatul de 52 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorilor pentru stabilirea unor eventuale măsuri preventive.

Citește și:

Mai multe articole despre

politie, scandal, arma

Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News

Economie

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe