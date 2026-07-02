România, sub alerte de furtuni și caniculă. Noile date de la ANM

România se află sub alerte de furtuni și caniculă. Raul Ilea, meteorolog ANM, a declarat în direct la Realitatea PLUS, că au fost emise mai multe avertismente cu privire la ploi torențiale și fenomene extreme.
Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină
”Pe parcursul acestei zile, așa cum ați menționat și dumneavoastră, este în vigoare o atenționare meteorologică de cod galben, valabilă pentru aproape întreaga țară până mâine dimineață, la ora 10:00. Aceasta vizează fenomene de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni.
Cu alte cuvinte, pe parcursul acestei zile și în timpul nopții, vor exista perioade de instabilitate atmosferică în toate regiunile țării. Acestea se vor manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, precum și, pe alocuri, grindină de mici dimensiuni”, a declarat Radu Ilea.
Potrivit meteorologului ANM, cantitățile de apă vor fi de 15–25 l/mp în intervale scurte de timp sau prin acumulare, iar pe arii restrânse pot depăși 30–40 l/mp.
Zonele care vor fi lovite de caniculă
În Maramureș, Transilvania și în nordul și centrul Moldovei, vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. În aceste regiuni, temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade Celsius.
”Cele mai intense fenomene sunt așteptate în cursul după-amiezii, al serii și în prima parte a nopții. Conform informațiilor disponibile în acest moment, ulterior intensitatea acestora va diminua. Totuși, în funcție de evoluția și severitatea fenomenelor meteorologice, Administrația Națională de Meteorologie va actualiza mesajele emise și poate transmite noi atenționări sau avertizări, în special de tip nowcasting”, a mai spus meteorologul.