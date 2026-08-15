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Actualitate· 1 min citire
Incendiu devastator în Teleorman. Fumul gros a alarmat localnicii VIDEO
Pompieri
Publicat15 aug. 2026, 16:28
SursăRealitatea PLUS
Incendiu cu degajări mari de fum în Teleorman. O casă a fost cuprinsă de flăcări, iar martorii au sunat la 112. La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii.
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