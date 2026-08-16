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Ministrul Muncii vorbește de o majorare a salariilor în învățământ

Dragoș Pîslaru promite salarii mai mari FOTO: Guvernul României

Dragoș Pîslaru promite salarii mai mari FOTO: Guvernul României

Scris deStoica Marian
Publicat16 aug. 2026, 12:05
Sursărealitatea.net

Dragoș Pîslaru promite salarii mai mari, dar nu de la începutul anului 2027, ci din toamna lui 2027.

Salariile ar putea fi majorate semnificativ pentru profesori de la 1 septembrie 2027, anunță ministrul interimar al muncii, Dragoș Pîslaru.

El a spus la un post de televiziune că s-a găsit o nouă variantă a grilei de salarizare, care va aduce o creștere majoră în învățământ.

Pentru a nu pune presiune pe buget, autoritățile au găsit o formulă de eșalonare a costurilor pe mai mulți ani, a precizat Pîslaru.

Astfel, a arătat el, aplicarea grilei din toamna anului viitor, și nu de la 1 ianuarie, va reduce impactul financiar din primul an la doar o pătrime.

Ministrul a precizat că noua formulă va repara inechitățile, va crește tariful pentru plata cu ora și va asigura salarii rezonabile pentru dascălii cu vechime.

Pîslaru a subliniat că nu face promisiuni fără acoperire și că această variantă, care urmează a fi propusă partidelor politice, este „una de nerefuzat”.

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