Reacția CCR în scandalul momentului. Simina Tănăsescu neagă discuții cu Bolojan despre dosare, nu și întâlnirea cu premierul demis

Reacție oficială de la Curtea Constituțională a României, în urma acuzațiilor apărute în spațiul public privind o întâlnire neanunțată între președinta instituției și Ilie Bolojan. Simina Tănăsescu neagă categoric orice speculație și dă asigurări că dosarele aflate pe rol sunt analizate exclusiv în cadru legal.
Curtea Constituțională a avut o primă reacție la întâlnirea dintre șefa instituției, Simina Tănăsescu, și premierul demis, Ilie Bolojan. Interesant este faptul că CCR nu neagă faptul că cei doi s-au întâlnit, ci că nu au discutat despre spețe și dosare aflate în vederea instituției.
Curtea Constituțională a României (CCR) a emis sâmbătă o precizare de presă în urma controverselor generate de informațiile privind o presupusă întrevedere neoficială între președinta instanței, Elena-Simina Tănăsescu, și premierul demisionar Ilie Bolojan.
Aclarările vin ca urmare a numeroaselor solicitări formulate de jurnaliști și a criticilor dure venite din spațiul politic și judiciar.
CCR respinge ferm și categoric orice speculație
Reprezentanții CCR transmit că activitatea instanței de contencios constituțional se desfășoară cu respectarea strictă a normelor juridice și neagă orice negociere pe marginea dosarelor aflate în lucru:
„În vederea unei corecte informări a opiniei publice, facem următoarele precizări: Președinta Curții Constituționale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm și categoric orice speculație privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții în afara cadrului strict legal”, se arată în comunicatul instituției.
Contextul tensiunilor din jurul Curții
Președinta Curții Constituționale, Elena Simina Tănăsescu, s-a întâlnit vineri, 14 august, cu Ilie Bolojan, președintele PNL și premier demis, potrivit informațiilor obținute pe surse de stiripesurse.ro. Discuția a avut loc într-un cadru care nu a fost anunțat public, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Realitatea PLUS Realitatea Plus a solicitat un punct de vedere atât Ioanei Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, cât și Siminei Tănăsescu, dar n-a primit niciun răspuns până în prezent.