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Operațiune contra cronometru pe Dunăre. Ultimele două barje sunt scufundate pentru Cernavodă
Operațiune contra cronometru pe Dunăre. Ultimele două barje sunt scufundate pentru Cernavodă
Operațiunea de redirecționare a unei părți din debitul Dunării către Cernavodă continuă. Toate cele patru barje încărcate cu piatră sunt scufundate controlat pentru a forma două praguri artificiale care să direcționeze apa spre Dunărea Veche și, mai departe, către centrala nucleară.
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