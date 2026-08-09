Musk spune „nu” Ucrainei. Zelenski îi cere ajutorul lui Trump

Elon Musk refuză să permită Ucrainei să folosească Starlink pentru a sprijini atacuri asupra unor ținte aflate în interiorul Rusiei. În urma deciziei, Volodimir Zelenski i-ar fi cerut lui Donald Trump să intervină pe lângă miliardarul american.
Zelenski vrea ca sistemul Starlink să poată fi utilizat pentru ghidarea unor drone către instalații militare rusești, în special către lansatoarele de rachete folosite pentru atacurile asupra Ucrainei.
Musk se opune
Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Musk se opune extinderii utilizării Starlink în operațiuni ofensive pe teritoriul Rusiei. El susține că o astfel de decizie ar putea contribui la escaladarea conflictului și pledează pentru încheierea războiului.
Solicitarea lui Zelenski către Trump a fost făcută în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, însă președintele american nu i-ar fi oferit un răspuns clar liderului ucrainean.
Pentru Kiev, accesul la Starlink ar putea reprezenta un avantaj important într-un moment în care Ucraina se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea atacurilor rusești și cu lipsuri în ceea ce privește apărarea antiaeriană.
Starlink este deja folosit pe scară largă de Ucraina pentru comunicații militare, însă SpaceX a impus de-a lungul timpului restricții privind folosirea serviciului în anumite operațiuni de luptă.
Disputa îl pune din nou pe Elon Musk într-o poziție importantă în războiul din Ucraina, în condițiile în care deciziile companiei sale pot influența capacitatea Kievului de a utiliza tehnologia satelitară în operațiuni militare.