Premieră pentru România: 4 urși din Sanctuarul AMP Libearty pleacă spre o nouă viață în Franța

Publicat 29 iul. 2026, 08:53 Sursă realitatea.net

Miercuri, 29 iulie, Sanctuarul AMP Libearty va trăi un moment cu adevărat istoric: patru urși, proveniți din sălbăticie, aflați acum în grija noastră vor pleca împreună din România către un parc din Franța.

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