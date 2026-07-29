Consultare națională în plină grevă din sănătate. Ana Maria Păcuraru, față în față cu cei mai respectați profesioniști din sistem

Publicat 29 iul. 2026, 07:09 Actualizat 29 iul. 2026, 07:27 Sursă Realitatea.net

În contextul protestelor masive ale medicilor și personalului sanitar, jurnalista Ana Maria Păcuraru a lansat, în cadrul emisiunii "Miza Zilei" de la Realitatea Plus, o amplă consultare națională privind criza din sistemul medical. „Suntem televiziunea poporului, iar poporul are dreptul să fie ascultat”, a transmis realizatoarea.

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