Ministrul Educației se laudă că își donează salariul după gafă

Oficialul spune că nu ar fi trebuit să participe la eveniment.

Ministrul interimar al Educației continuă sfidarea după ce a fost surprins că scria mesaje pe telefon în timpul discursului susținut de o fetiță de clasa a 5-a. Mihai Dimian acuză faptul că e linșat de mass-media și spune că își va dona salariul până la sfârșitul mandatului, potrivit Realitatea PLUS.

Mai mult, insistă că nu ar fi trebuit să fie prezent pe parcursul întregului eveniment și că atunci când a fost filmat răspundea în cazul unor urgențe legate de activitatea ministerului și de proiectele din PNRR.

După ce românii l-au taxat dur pentru că stătea pe telefon în timpul discursului, Mihai Dimian a scris un mesaj lung pe internet, prin care a încercat să-și spele imaginea. Printre altele, a spus că își va dona de acum salariul de ministru interimar și că se trezise foarte devreme, ca să lucreze la urgențele din PNRR.

Pe de altă parte, ministrul susține că ar fi trebuit să participe doar la începutul evenimentului unde a vorbit eleva, cu o scurtă intervenție, fără să rămână mai mult. În plus, oficialul susține că mesajul critic al fetiței nu i se adresa doar lui.

Ministrul nu a ezitat să atașeze în postarea sa mai multe mesaje pozitive la adresa sa, pe care susține că le-a primit de la elevii și specialiștii participanți la eveniment.