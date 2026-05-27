Alertă în județul Dolj: adolescent de 15 ani, dispărut în Dunăre. Este căutat de scafandri, polițiști, dar și de un elicopter SMURD
Un adolescent de 15 ani este căutat miercuri în apele Dunării, după ce a dispărut în timp ce se scălda împreună cu mai mulți prieteni. La fața locului au fost mobilizate forțe importante: scafandri, echipaje ale IPJ Dolj, polițiști de frontieră cu ambarcațiuni, precum și un elicopter SMURD care survolează zona în încercarea de a-l găsi pe minor.
Din primele informații, băiatul ar fi intrat în apă într-o zonă a fluviului cunoscută pentru curenții puternici.
Prietenii minorului au observat la un moment dat că acesta nu mai iese la suprafață și au alertat imediat autoritățile. La scurt timp, IPJ Dolj a trimis echipaje la fața locului, iar intervenția a fost preluată de structurile specializate.
În timp ce scafandrii efectuează căutări în adâncime, ambarcațiunile poliției de frontieră verifică suprafața apei pe o distanță amplă.
Un elicopter SMURD monitorizează zona de la înălțime pentru a identifica eventuale indicii care ar putea orienta echipele de intervenție.
În momentul publicării acestei știri, nu există niciun semn care să indice locul în care s-ar putea afla băiatul, iar căutările continuă fără întrerupere.
