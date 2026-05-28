Cazare de la 38 de lei pe noapte pe litoral în weekendul de Rusalii
Cazare de Rusalii pe litoral
Hotelierii taie din prețuri în speranța că vor atrage mai mulți turiști
Minivacanța de Rusalii din perioada 30 mai – 1 iunie este considerată primul mare test pentru sezonul estival din acest an. Reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc spun că interesul pentru vacanțele interne rămâne ridicat, iar hotelierii au pregătit oferte pentru toate buzunarele.
Anul acesta, Rusaliile se suprapun cu Ziua Copilului, ceea ce transformă finalul lunii mai într-un weekend prelungit care îi trimite pe mulți români către litoral, munte, stațiuni balneare sau Delta Dunării.
Litoralul ar putea fi luat cu asalt pe ultima sută de metri
Potrivit estimărilor făcute la începutul săptămânii, gradul de ocupare pe litoral era de aproximativ 30%, însă temperaturile ridicate anunțate pentru finalul săptămânii îi fac pe operatorii din turism să se aștepte la un val de rezervări de ultim moment.
În alte zone turistice din țară, cifrele sunt și mai mari. Stațiunile balneare se apropie deja de un grad de ocupare de aproximativ 70%, în timp ce pensiunile din turismul rural au ajuns la circa 60%.
În zona montană, gradul de ocupare estimat este de aproximativ 40%, iar în Delta Dunării aproape jumătate dintre locurile disponibile sunt deja rezervate.
Cât costă cazarea la mare de Rusalii
Analiza realizată de Federația Patronatelor din Turismul Românesc arată că litoralul românesc rămâne una dintre variantele accesibile pentru mini-vacanța de început de sezon.
Cele mai mici tarife pentru cazare simplă pornesc de la:
38 lei/persoană/noapte în Eforie Nord
49 lei în Neptun-Olimp
57 lei în Saturn
59 lei în Eforie Sud
62 lei în Venus
63 lei în Mamaia
64 lei în Jupiter
Pentru turiștii care aleg pachete cu mic dejun inclus, prețurile încep de la 97 lei/persoană/noapte în Saturn și pot ajunge la 129 lei în Mamaia Nord.
Pachetele all inclusive au tarife cuprinse între 174 lei/persoană/noapte în Mamaia Nord și 255 lei/persoană/noapte în Mamaia.
Prețuri și la munte sau în Delta Dunării
Cei care preferă muntele pot găsi cazare de la:
57 lei/persoană/noapte în Brașov
60 lei în Bușteni
85 lei în Predeal
90 lei în Sinaia
115 lei în Moieciu de Sus
123 lei în Azuga
Și Delta Dunării rămâne pe lista destinațiilor căutate pentru începutul verii. Tarifele pentru cazare simplă pornesc de la:
60 lei/persoană/noapte în Corbu
72 lei în Tulcea
140 lei în Vadu
165 lei în Murighiol
În zona turismului rural, pensiunile din Maramureș au oferte care încep de la aproximativ 75 lei/persoană/noapte.
