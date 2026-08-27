Mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea, după detectarea unei ținte aeriene. Anunțul IGSU

Publicat 27 aug. 2026, 07:42 Sursă Realitatea.Net

Un mesaj RO-Alert a fost emis joi dimineață pentru zona de nord și est a județului Tulcea, în contextul detectării unei ținte aeriene în apropierea frontierei României cu Ucraina. Autoritățile le-au recomandat localnicilor să se adăpostească și să rămână în locuri sigure.

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