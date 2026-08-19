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Actualitate· 2 min citire
Alertă în Baia Mare: un deținut a evadat și ar fi amenințat că își omoară soția
Poliție
Un deținut care executa o pedeapsă în regim de muncă a evadat de pe un șantier din Baia Mare, iar autoritățile au pornit în căutarea lui.
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