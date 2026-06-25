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Exclusiv la „Culisele Statului Paralel”: Călin Georgescu, față în față cu Anca Alexandrescu, duminică de la 20:55

Culisele Statului Paralel: Anca Alexandrescu / Călin Georgescu

Culisele Statului Paralel: Anca Alexandrescu / Călin Georgescu

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 25 iun. 2026, 12:31

Duminică seară, de la ora 20:55, Călin Georgescu revine față în față cu Anca Alexandrescu, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”.

L-au interzis. L-au hăituit. Au încercat să-l reducă la tăcere. Dar România nu l-a uitat.

Duminică seară, de la ora 20:55, Călin Georgescu revine față în față cu Anca Alexandrescu, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”. Omul pe care sistemul a încercat să-l elimine din cursă vorbește din nou — fără filtre, fără cenzură, fără compromisuri.

Ce planuri are pentru România? Ce știe despre manevrele din umbră care îi țin pe români ostatici? Ce mesaj are pentru cei care încă îl așteaptă?

Răspunsurile, duminică, de la ora 20:55, doar la Realitatea Plus.

„Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu.

Emisiunea pe care sistemul ar vrea să n-o vezi.

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