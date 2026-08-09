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Actualitate· 1 min citire
Zelenski, verdict după 40 de zile de atacuri: „Sunt mulțumit de rezultat”
Volodimir Zelenski
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că este mulțumit de rezultatele unei campanii ucrainene desfășurate timp de 40 de zile împotriva Rusiei. Operațiunea a avut ca obiectiv creșterea presiunii asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului.
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