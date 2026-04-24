Doi români au fost implicaţi în accidentul feroviar din Danemarca. Care este starea lor

Sursă: realitatea.net

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că doi cetăţeni români au fost implicaţi în accidentul feroviar din Danemarca, dar sunt în afara oricărui pericol.

”În accidentul feroviar care a avut loc joi dimineaţă, 23 aprilie, în Danemarca, între localităţile Hillerød şi Kagerup, la aproximativ 40 de kilometri nord de Copenhaga, au fost implicaţi şi doi cetăţeni români. Sunt bine, în afara oricărui pericol”, anunţă ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

Aceasta a transmis mulţumiti autorităţilor daneze ”pentru modul profesionist în care au ţinut legătura cu noi”.

Cel puţin 17 persoane au fost rănite, iar mai multe erau în stare critică, după ce două trenuri au intrat în coliziune, joi, în Danemarca, între Hillerød şi Kagerup, la aproximativ 40 de kilometri nord de Copenhaga.

Advertising

Accidentele feroviare sunt rare în Danemarca.

În 2019, o coliziune implicând un tren de călători s-a soldat cu opt morţi şi 16 răniţi.

În 2005, o persoană a murit în urma unei coliziuni între un tren şi un vehicul agricol.

