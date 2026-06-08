Seism devastator în Filipine. Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața: alerte de tsunam VIDEO

Sursă: realitatea.net

Un seism devastator cu magnitudinea de 7,8 a zguduit sudul Filipinelor. Primele informații indică cel puțin cinci persoane decedate, iar autoritățile continuă verificările pentru a stabili bilanțul exact al tragediei.

Un responsabil filipinez pentru gestionarea dezastrelor a declarat luni că autorităţile verifică informaţiile privind cel puţin cinci decese în oraşul General Santos, din sudul ţării, în urma unui cutremur devastator cu magnitudinea de 7,8, relatează Reuters şi AFP.

Potrivit sursei citate, numărul victimelor este încă în curs de verificare, în timp ce autorităţile evaluează amploarea pagubelor la faţa locului.

Centrul de Avertizare asupra Tsunamiurilor din Pacific (PTWC) a avertizat că sunt posibile valuri de tsunami de-a lungul coastelor Filipinelor, Indoneziei, Taiwanului şi până în Japonia.

Epicentrul puternicului cutremur a fost în largul coastei sudice a Filipinelor. O replică cu magnitudinea de 6,1 a lovit apoi sudul ţării, potrivit Institutului Geologic American (USGS). Această nouă mişcare s-a produs în mare, la o adâncime de 67 de kilometri, la aproximativ opt kilometri de provincia Sarangani de pe insula Mindanao, a indicat USGS.

Cutremurul s-a produs în apropierea coastelor insulei Mindanao la ora locală 07:37 (23:37 GMT), a transmis Institutul Geologic American USGS. Adâncimea sa a fost evaluată la 55 km, conform unei estimări revizuite.

Cutremurul s-a soldat cu cel puţin un mort, patru răniţi şi a provocat pagube materiale importante în Filipine, potrivit poliţiei, notează AFP. „Mai multe clădiri s-au prăbuşit. De asemenea, unele case s-au dărâmat”, a declarat Robert Dagon, un responsabil al poliţiei din General Santos, un oraş mare de pe insula Mindanao.