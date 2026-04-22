Cod Rutier 2026. Pozitiv la alcooltest după două beri: este contravenție sau infracțiune?

Sursă: realitatea.net

Consumul unei cantități mici de alcool, precum o bere sau un pahar de vin, te poate lăsa fără permis sau chiar cu dosar penal. În 2026, legislația rutieră rămâne neiertătoare: dacă alcooltestul indică o valoare între 0,01 și 0,40 mg/l în aerul expirat, fapta este contravenție, însă depășirea acestui prag transformă incidentul în infracțiune.

Alcoolul la volan: Unde se trage linia între amendă și dosar penal

Legislația rutieră din România este una dintre cele mai stricte din Europa, impunând o politică de „toleranță zero” față de consumul de băuturi alcoolice. Deși mulți șoferi cad în capcana ideii că „o bere sau două” nu pot afecta capacitatea de a conduce, realitatea juridică este implacabilă: orice valoare pozitivă indicată de aparatul etilotest atrage sancțiuni. Diferența fundamentală rezidă însă în încadrarea faptei, care poate varia de la o simplă contravenție la o infracțiune gravă, în funcție de concentrația detectată în organism.

Pragurile critice: De la contravenție la infracțiune

Conform reglementărilor prevăzute în OUG 195/2002, soarta unui șofer depistat băut este decisă de pragul de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Atunci când valorile se situează între 0,01 și 0,40 mg/l, fapta este încadrată ca fiind contravenție. În acest scenariu, conducătorul auto este sancționat cu o amendă ce poate depăși 4.000 de lei și, mai important, rămâne fără permisul de conducere pentru o perioadă de 90 de zile.

Situația se schimbă dramatic dacă etilotestul indică o valoare de peste 0,40 mg/l. În acest moment, fapta devine infracțiune, iar șoferul este condus obligatoriu la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Dacă analizele de sânge confirmă o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l, legea stabilește pedepse cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau amendă penală. Mai mult, în cazul producerii unui accident soldat cu victime, șoferul băut nu mai poate beneficia de suspendarea executării pedepsei, iar anularea permisului devine o certitudine.

Noile reguli pentru valorile reziduale și dreptul la a doua testare

O noutate legislativă introdusă în anul 2024 vine în sprijinul celor care prezintă valori infime la testare, sub pragul de 0,10 mg/l. În astfel de situații, șoferul are dreptul legal de a solicita polițistului rutier o a doua testare, care trebuie efectuată într-un interval de 15 până la 20 de minute de la primul test. Această prevedere are rolul de a elimina eventualele erori cauzate de alcoolul rezidual din cavitatea bucală (provenit, de exemplu, de la apă de gură sau anumite alimente). Dacă rezultatele diferă, legea stipulează că va fi luată în considerare valoarea cea mai mică dintre cele două.

Mitul eliminării rapide și riscurile experimentelor personale

Timpul în care alcoolul dispare din organism este un subiect care generează multe confuzii, deoarece depinde de un amestec complex de factori: metabolismul individual, greutatea, vârsta, alimentația și tipul de băutură consumată. Deși se estimează că o bere de 500 ml poate fi eliminată în medie în 1-2 ore, acest proces nu este universal valabil.

Experimentele practice, precum cele realizate de specialiști în domeniu, demonstrează că imediat după consum, concentrația de alcool în aerul expirat poate fi uriașă, scăzând apoi progresiv. Totuși, ceea ce contează în fața legii nu este starea de ebrietate resimțită de șofer, ci cifrele indicate de aparatul oficial de măsură. Din acest motiv, recomandarea fermă a autorităților rămâne aceeași: după consumul de alcool, șoferii ar trebui să aștepte cel puțin câteva ore sau, pentru siguranță deplină, să renunțe complet la condus în ziua respectivă.