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Circulație oprită pe Podul Prieteniei sâmbătă: care este motivul și cât vor dura restricțiile

Circulație oprită pe Podul Prieteniei

Circulație oprită pe Podul Prieteniei

Scris deStoica Marian
Publicat25 iun. 2026, 13:10
Sursărealitatea.net

CNAIR a anunțat joi că traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi închis sâmbătă, 27 iunie, pentru desfășurarea unui eveniment nautic și aviatic în premieră pe Dunăre.

Potrivit anunțului publicat de CNAIR pe pagina de Facebook, circulația pe Podul Prieteniei va fi oprită complet în intrvalul 17:00-17:30, pentru buna desfășurare a paradei „Două Steaguri, un Fluviu”. În acest interval, staționarea pe pod este interzisă, iar oprirea vehiculelor va fi permisă doar înainte de accesul pe pod, la km 63+715.

Restricțiile vor fi gestionate prin piloți de circulație amplasați la ambele capete ale podului, cu sprijinul Poliției Rutiere.

Parada Dunării, cu artificii și demonstrații aeriene

Evenimentul aduce mai multe premiere pentru zona Giurgiu-Ruse. Parada va fi deschisă de un foc de artificii multicolor pe timp de zi, desfășurat pe o lungime de aproximativ 350 de metri și cu o durată de cinci minute.

„Ambarcațiuni de toate felurile se adună între malul românesc și cel bulgăresc pentru cea mai spectaculoasă paradă nautică pe care fluviul a văzut-o vreodată”, transmit reprezentanții asociației ARPATIA, organizatorul evenimentului.

Potrivit sursei citate, flota va pleca de la Insula Mocanu, va trece pe sub Podul Prieteniei, va naviga în dreptul orașului Ruse și se va întoarce, în timp ce publicul urmărește spectacolul din porturile celor două orașe.

"Tot în premieră, cerul va deveni parte din spectacol: Șoimii României vor survola zona cu 5 aeronave în formație, oferind demonstrații vizibile de pe ambele maluri ale Dunării", mai arată sursa citată.

Recomandări pentru șoferi

CNAIR îi îndeamnă pe conducătorii auto să circule cu prudență, să își planifice din timp traseele și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata evenimentului.

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