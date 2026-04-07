Atac armat lângă consulatul israelian din Istanbul. Doi polițiști au murit iar trei suspecți au fost uciși
Atac armat în Turcia
Un incident armat grav a avut loc în Istanbul, în apropierea consulatului israelian, unde trei persoane au fost ucise.
Ministrul de Interne, Mustafa Ciftci, a declarat că toți cei trei suspecți au fost „neutralizați”.
„Trei persoane care s-au angajat într-un schimb de focuri cu polițiștii noștri aflați în serviciu în fața clădirilor Yapı Kredi Plaza din Istanbul au fost neutralizate. În confruntare, doi dintre polițiștii noștri eroi au suferit răni minore. Identitățile teroriștilor au fost stabilite. S-a constatat că persoanele, care au venit la Istanbul cu un vehicul închiriat din Izmit, includ un individ cu legături cu o organizație care exploatează religia; de asemenea, s-a stabilit că unul dintre cei doi teroriști, frați între ei, are antecedente legate de droguri”, a precizat oficialul.
Știre inițială - Doi polițiști, răniți
Atacul a provocat și rănirea a doi polițiști, potrivit datelor apărute până acum în presa turcă. Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre identitatea victimelor sau despre cei care au deschis focul.
Potrivit unor surse citate de Reuters, în prezent nu există diplomați israelieni staționați în Turcia, nici la consulatul din Istanbul, nici la ambasada din Ankara. Ministrul justiției din Turcia a anunțat că a fost demarată o anchetă oficială.
Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs atacul, cine sunt autorii și dacă a fost vorba despre o acțiune țintită sau un incident izolat.
Citește și:
- 18:26 - Bogdan Chirieac, reacție după retragerea licenței Realitatea Plus de către CNA: „Așa ceva nu este permis în democrație”
- 18:23 - Robert Turcescu, reacție după decizia CNA la adresa Realității PLUS: „Urmează partidele politice, mare atenție”
- 18:18 - Românii protestează pașnic, miercuri, în fața sediului CNA. Oamenii sunt revoltați de decizia de suspendare a licenței realitatea Plus
- 17:24 - Ingrid Mocanu, după ce CNA a retras licența Realității Plus: „Dictatura se instaurează. A fost închisă în afara legii o televiziune”
